Mehr als 70 Tote und 3000 Verletzte bei Explosion in Beirut vor 7 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Beirut, 05.08.20: - In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat sich am Dienstag eine gewaltige Explosion mit Dutzenden Toten und mindestens 3000 Verletzten ereignet. Durch die Wucht der Explosion am Hafen der Küstenstadt waren die Straßen mit Trümmern übersät. Große Teile des Hafens wurden vollständig zerstört. Die Hintergründe der Explosion blieben zunächst unklar. Ausgelöst haben könnte die schwere Explosion eine sehr große Menge Ammoniumnitrat. Schätzungsweise 2750 Tonnen der gefährlichen Substanz seien jahrelang ohne Sicherheitsvorkehrungen im Hafen von Beirut gelagert worden. Das sagte Ministerpräsident Hassan Diab dem Präsidialamt zufolge. Ammoniumnitrat, das auch zur Herstellung von Sprengsätzen dient, kann bei höheren Temperaturen detonieren. Die Substanz dient zum Raketenantrieb und vor allem zur Herstellung von Düngemittel.