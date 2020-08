Einig gegen Lukaschenko: Swetlana Tichanowskaja will die Opposition zum Wahlsieg führen vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:55s - Veröffentlicht: Alexander Lukaschenko ist seit über 25 Jahren Machthaber in Belarus. Nun könnte ihn ausgerechnet eine Hausfrau ablösen.



