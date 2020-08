Wegen Corona: Zwei Schulen in MV wieder geschlossen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:58s - Veröffentlicht: 07.08.20, Ludwigslust/Graal-Müritz: Zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind wegen Corona geschlossen worden. Betroffen sind das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust, wo eine Lehrerin positiv getestet worden ist, und die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz. An der Grundschule ist ein Schüler infiziert. Das geht aus Mitteilungen der beiden Landkreise hervor. Die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz soll von Montag an zwei Wochen geschlossen bleiben. Alle Kinder, Lehrer und anderen Schulmitarbeiter müssen den Angaben zufolge in Quarantäne. Das Gymnasium in Ludwigslust bleibt zunächst bis einschließlich Mittwoch nächster Woche vorsorglich geschlossen. Die infizierte Lehrerin habe nach den Ferien noch keinen Unterricht erteilt.