Golfunterricht mit Jason Derulo: Will Smith geht es an die Zähne! vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Sänger Jason Derulo nimmt bei Hollywood-Star Will Smith Golfunterricht. Doch das geht nach hinten los: Am Ende hat der Schauspieler offenbar ein paar Zähne weniger.



