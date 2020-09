Trailer zu "Ratched": So irre wird die Prequel-Serie zum Kultfilm "Einer flog über das Kuckucksnest" vor 3 Wochen < > Embed Quelle: TELESCHAU - Länge: 02:39s - Veröffentlicht: Kranke Schwester: "Ratched" ist inspiriert von der legendären und unvergessenen Mildred Ratched aus dem Kultfilm "Einer flog über das Kuckucksnest". Mit dabei in der Netflix-Prequel-Serie: eine der ganz Großen Hollywoods.



