Drama in Lissabon: Paris Saint-Germain erreicht Champions-League-Halbfinale vor 18 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L√§nge: 00:40s - Ver√∂ffentlicht: Drama in der Schlussminute: Paris Saint-Germain erreicht Champions-League-Halbfinale nach Last.Minute-Sieg √ľber Atalanta Bergamo.View on euronews