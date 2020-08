Corona-Panne in Bayern: Zehntausende Testergebnisse fehlen vor 1 Tag < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: München, 13.08.20: Wegen massiver Verzögerungen bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern warten Zehntausende Menschen auf ihr Testergebnis. Ministerpräsident Markus Söder hat aus der am Mittwoch bekanntgewordenen Panne Konsequenzen gezogen und einen geplanten Besuch an der Nordsee abgesagt. Zuvor hatte Gesundheitsministerin Melanie Huml eingestanden, dass rund 44 000 Reiserückkehrer noch kein Corona-Testergebnis bekommen haben. Darunter sind auch 900 nachweislich Infizierte. Bis Donnerstagmittag sollen die positiv Getesten aber nun ihr Ergebnis bekommen. Grund für die Verzögerungen seien laut der zuständigen Behörde vor allem Probleme bei der händischen Übertragung von Daten und eine unerwartet hohe Nutzung des Angebots. Die Opposition übte scharfe Kritik und verlangte Aufklärung.



