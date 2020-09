Zukunft von Vettel ist wohl entscheiden: Heimlich gefilmtes Video sagt alles am 13.08.2020 < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Sebastian Vettel hat sich für ein neues Team entschieden! Das berichten italienische Medien. Er habe sich mit einem Rennstall auf einen Dreijahresvertrag geeinigt.



