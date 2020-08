Krise in Belarus spitzt sich zu - jetzt kommen EU-Sanktionen vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Euronews German - LĂ€nge: 01:30s - Veröffentlicht: Die Krise in Belarus spitzt weiter sich zu - jetzt bereitet die EU Sanktionen vor. Diese hĂ€lt die belarussische Opposition fĂŒr zu verfrĂŒht



