Belarus: Weitere Proteste gegen Lukaschenko geplant vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:48s - Veröffentlicht: Minsk, 17.08.20: Regierungsgegner in Belarus wollen auch in den nĂ€chsten Tagen mit Aktionen fĂŒr die Freilassung von politischen Gefangenen und fĂŒr einen RĂŒcktritt von Staatschef Alexander Lukaschenko eintreten. Zuvor war der Staatschef vor UnterstĂŒtzern aufgetreten und hatte betont, dass er in keinem Fall von der Macht ablasse. Bei der Kundgebung waren mehr als 10 000 Menschen - Lukaschenkos Gegner brachten hingegen Hunderttausende auf die Straße. Die Gegner kĂŒndigten nun an, an diesem Montag Strafanzeigen wegen der Polizeigewalt gegen friedliche BĂŒrger zu stellen. Der Machtapparat hatte am Freitag mehr als 2000 Gefangene freigelassen - vielen zeigten danach schwere Verletzungen. Tausende sollen sich nach Darstellung der Regierungsegner außerdem noch in Haft befinden. Zudem werden Medien zufolge rund 80 Menschen vermisst.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Belarus: Lukaschenko bittet Putin um Hilfe – und blitzt ab Weil PrĂ€sident Alexander Lukaschenko nach den mutmaßlichen WahlfĂ€lschungen unter immer grĂ¶ĂŸeren...

t-online.de vor 22 Stunden - Politik