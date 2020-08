Kalbitz scheitert mit Eilantrag gegen Rauswurf aus der AfD vor 9 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 00:52s - Ver√∂ffentlicht: Berlin, 21.08.20: Das Landgericht Berlin hat den Antrag des Brandenburger Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz gegen seinen Rauswurf aus der AfD abgelehnt. Damit hat die Annullierung der Parteimitgliedschaft des 47-J√§hrigen durch das AfD-Bundesschiedsgericht Bestand - zumindest so lange, bis im Hauptsacheverfahren ein Entscheidung f√§llt. Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz im Mai mit knapper Mehrheit f√ľr nichtig erkl√§rt. Als Grund f√ľr den Beschluss gab der Vorstand an, dass Kalbitz bei seinem Eintritt in die Partei 2013 eine fr√ľhere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen ¬ęHeimattreuen Deutschen Jugend¬Ľ und bei den Republikanern nicht angegeben habe. Neben Th√ľringens Landeschef Bj√∂rn H√∂cke gilt Kalbitz als wichtigster Vertreter der rechtsnationalen Str√∂mung in der Partei.