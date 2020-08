Beatrice Egli spricht Klartext: SO kritisierte Dieter Bohlen sie! vor 8 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Beatrice Egli verriet in der „Webtalkshow“, wie Poptitan Dieter Bohlen sie bei ihrer Zeit bei „Deutschland sucht den Superstar“ kritisierte. Doch die Schlagersängerin ließ es sich nicht gefallen und zog ihr Ding durch. Mehr dazu hier!



