Lionel Messi will weg von Barca: Das sagen Luis Figo und Carles Puyol vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:49s - Veröffentlicht: Fußballstar Lionel Messi möchte nach 20 Jahren den FC Barcelona verlassen. Einige Freunde und Weggefährten meldeten sich bereits zu Wort, während Fans protestieren.



