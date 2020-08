Umbruch bei der Linken: Kipping und Riexinger treten ab vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 01:06s - Ver├Âffentlicht: Berlin, 29-08.20: Nach der Linken-Chefin Katja Kipping hat auch ihr Co-Vorsitzender Bernd Riexinger angek├╝ndigt, im Oktober nicht wieder f├╝r den Spitzenposten zu kandidieren. Das gab der 64-J├Ąhrige am Samstag in einer schriftlichen Erkl├Ąrung an den Bundesvorstand und weitere Parteigremien bekannt. Die Doppelspitze war vor gut acht Jahren in Kampfabstimmungen gew├Ąhlt worden. Mit dem R├╝ckzug der beiden Vorsitzenden steht der Linken nun auf dem Parteitag in Erfurt vom 30. Oktober bis 1. November ein personeller Umbruch bevor. Kipping hatte bereits am Freitag in einem Brief an die Parteigremien angek├╝ndigt, nicht mehr anzutreten. Der R├╝ckzug der beiden kommt nicht ganz ├╝berraschend. Laut Satzung soll kein Parteiamt l├Ąnger als acht Jahre durch dasselbe Mitglied ausge├╝bt werden. Kipping begr├╝ndete ihren R├╝ckzug auch mit Respekt vor der Parteisatzung. Eigentlich wollte die Linke schon im Juni einen neuen Parteivorstand w├Ąhlen. Der Parteitag wurde wegen der Corona-Pandemie aber auf Ende Oktober verschoben. Wer Kipping und Riexinger nachfolgen k├Ânnte, ist noch unklar.