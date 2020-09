Charlie Hebdo: Prozessauftakt in Paris vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Elf maskierte Verdächtige, hinter kugelsicherem Glas, so begann der erste Prozesstag wegen des Terroranschlages auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris. Bei der mehrtägigen Anschlagsserie ´waren im Januar 2015 insgesamt 17 Menschen getötet worden.