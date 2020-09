Last Mario Standing: So irre ist das "Super Mario"-Battle-Royale mit 35 Spielern vor 58 Minuten < > Embed Quelle: SWYRL - LĂ€nge: 00:59s - Veröffentlicht: Super Mario wird 35 - und Nintendo beschert Switch-Fans eine besondere Überraschung: Bereits am 18. September erscheint mit "Super Mario 3D All-Stars" eine Sammlung aus drei ĂŒberarbeiteten Jump&Run-Klassikern - zudem gibt es noch eine Reihe weiterer AnkĂŒndigungen und Veröffentlichungen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen