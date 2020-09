Sebastian Vettel: Ab 2021 bei Aston Martin vor 3 Tagen < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:57s - Veröffentlicht: Mugello, 10.09.20: Sebastian Vettel setzt seine Formel-1-Karriere nach der Ausmusterung bei Ferrari im neuen englischen Aston-Martin-Team fort. Der viermalige Weltmeister unterschrieb beim designierten Nachfolge-Rennstall von Racing Point einen Vertrag ĂŒber das Jahr 2021 hinaus. Das teilte Racing Point am Donnerstag kurz vor dem Großen Preis der Toskana mit und beendete so die monatelangen Spekulationen um die sportliche Zukunft des 33-JĂ€hrigen. «Es ist ein neues Abenteuer fĂŒr mich mit einem wahrhaft legendĂ€ren Autobauer», wurde Vettel zitiert. Statt seine Karriere frĂŒhzeitig zu beenden, geht es fĂŒr ihn nach sechs Jahren bei Ferrari doch noch in der Motorsport-Königsklasse weiter. Der Routinier muss die Scuderia Ende 2020 ohne den ersehnten WM-Titel verlassen. Vergeblich versuchte er seinem Kindheitsidol Michael Schumacher nachzueifern und gibt seinen Wechsel nun ausgerechnet vor Ferraris 1000. Grand-Prix in Italien am Sonntag bekannt.