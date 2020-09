Schweinepest: China verbietet Import von deutschem vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:49s - Veröffentlicht: Peking/Berlin, 12.09.20: Zwei Tage nach dem ersten Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland hat China ein Importverbot fĂŒr deutsches Schweinefleisch verhĂ€ngt. Das berichtete die chinesische Zollverwaltung am Samstag. China ist der grĂ¶ĂŸte Abnehmer fĂŒr Schweinefleisch aus Deutschland und grĂ¶ĂŸter Konsument von Schweinefleisch weltweit. Das Verbot gilt nach Zollangaben von Samstag an. Alle Lieferungen von Fleisch und Produkten von Schweinen oder Wildschweinen, die danach verschifft werden, sollen nach der Anweisung des chinesischen Zoll zerstört oder zurĂŒckgeschickt werden. Alle Lieferungen, die vorher geschickt worden seien, sollen verschĂ€rft untersucht werden, bevor sie freigegeben werden, heißt es in der Mitteilung. Damit bestĂ€tigt sich eine der grĂ¶ĂŸten Sorgen der deutschen Schweinehalter und der Fleischwirtschaft. Ein Wegbrechen des chinesischen Marktes «wĂŒrde uns sehr, sehr stark treffen», hatte BauernprĂ€sident Joachim Rukwied am Freitag gesagt.