Michael Wendler: Verkuppelt er seine Tochter mit Mike Singer? vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:26s - Veröffentlicht: Michael Wendler und Mike Singer sitzen zusammen in der Jury der kommenden Staffel „Deutschland sucht den Superstar“. Und bei der Gelegenheit will der Schlagerstar den „Bon Voyage“-Interpreten und seine Tochter Adeline miteinander verkuppeln.



