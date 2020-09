2021: Scholz will rund 96 Milliarden neue Schulden aufnehmen vor 16 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:56s - Ver├Âffentlicht: Berlin (dpa) - Im Kampf gegen die Corona-Krise will Finanzminister Olaf Scholz im Bundeshaushalt 2021 rund 96 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Auch im kommenden Jahr soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesetzt werden, wie es am Freitag aus Kreisen des Finanzministeriums hie├č. Der Krise solle nicht hinterhergespart werden. Im laufenden Jahr liegt die Neuverschuldung auf einem Rekordniveau von rund 218 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hat milliardenschwere Pakete beschlossen, um Jobs und Firmen zu erhalten, au├čerdem geht es um Investitionen in Zukunftstechnologien. Zudem werden die Kommunen entlastet. Dazu kommen Zusch├╝sse zur Stabilisierung der Sozialversicherungsbeitr├Ąge oder an die Bundesagentur f├╝r Arbeit wegen der deutlichen Verl├Ąngerung des Kurzarbeitergeldes.