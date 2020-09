Wunderkind oder heimlich gedopt? Sloweniens Tour de France-Star Tadej Pogacar vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Pogacar ist einer der jüngsten, der die Tour de France jemals gewonnen hat. Doch wer ist der junge Radprofi aus Slowenien, der seinen Landsmann Roglic am Ende in den Schatten gestellt hat.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen