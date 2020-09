Pietro Lombardis Freundin hat Gemeinsamkeit mit seiner Ex vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Pietro Lombardi liebt eine neue Frau. Laura Maria heißt sie und wie es aussieht, teilt sie eine Gemeinsamkeit mit der Ex des Sängers, Sarah Lombardi. Dabei geht es um Fußball und einen Profi, mit dem die Influencerin vorher liiert war.