Mariah Carey behauptet, ihre Schwester wollte 'sie an Zuhälter verkaufen' vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Bang Media - Länge: 00:39s - Veröffentlicht: Die Sängerin behauptet, dass ihre Schwester versuchte, sie im Alter von 12 Jahren "an einen Zuhälter zu verkaufen". Die Musikerin spricht in ihren Memoiren darüber.



