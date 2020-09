Manuel Baum wird Nachfolger von David Wagner bei Schalke 04 vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:56s - Veröffentlicht: Gelsenkirchen, 30.09.20: Der sportlich und finanziell angeschlagene Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat in dem frĂŒheren Augsburger Trainer Manuel Baum einen Nachfolger fĂŒr David Wagner gefunden. Der 41-JĂ€hrige erhĂ€lt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und soll den Traditionsclub aus der tiefen Krise fĂŒhren. Das teilte Schalke am Mittwoch mit. Mehr noch als mit der Verpflichtung von Baum ĂŒberraschte der Revierclub mit der RĂŒckkehr von Naldo. Der langjĂ€hrige Bundesliga-Profi soll dem neuen Chefcoach assistieren. FĂŒr den 38 Jahre alten frĂŒheren Ex-Schalker ist es das erste Engagement dieser Art. Der Tabellenletzte hatte sich am Sonntag nach saisonĂŒbergreifend 18 sieglosen Spielen in Serie von Wagner getrennt. Baum trainierte zuletzt die U18-Nationalmannschaft. Zwischen Dezember 2016 und April 2019 war Baum Cheftrainer des FC Augsburg.



