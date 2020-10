Rassistische Chatgruppe in der Berliner Polizei vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:40s - Veröffentlicht: Berlin, 01.10.20: Bericht: Chat der Berliner Polizei mit rassistischen Inhalten aufgetaucht. Unter anderem wurden FlĂŒchtlinge mit Vergewaltigern gleichgesetzt. Mehr als 25 Beamten sollen sich in der Gruppe ausgetauscht haben. Behörde leitete nach Veröffentlichung Strafverfahren ein. Vor zwei Wochen erst rechte Chats von Polizisten in NRW aufgedeckt.