Beraterin mit Coronavirus infiziert: Donald Trump geht in Quarantäne vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: US-Präsident Donald Trump musste sich in Quarantäne begeben, nachdem seine Beraterin Hope Hicks positiv auf das Coronavirus getestet wurde.