Corona: Donald Trump und Melania positiv getestet

Washington, 02.10.20: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das bestätige Trump auf Twitter: «Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen». Kurz zuvor gab Trump bekannt, dass seine enge Beraterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet wurde. Trump soll die Amtsgeschäfte trotz der Infektionen laut seinem Leibarzt ohne Unterbrechung weiterführen können. Demnach gehe es dem Präsidenten und der First Lady gut. Welche Auswirkungen die Infektion auf die Präsidentenwahl am 3. November haben kann, ist noch unklar. In den USA wurden seit Ausbruch der Pandemie mehr als 7,2 Millionen Infektionen nachgewiesen. Mehr als 207 000 Menschen starben.