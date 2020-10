Trump wegen Corona-Infektion in Klinik vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:35s - Veröffentlicht: Washington, 03.10.20: US-Präsident Donald Trump wird wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus weiter in einem Krankenhaus behandelt. Es gehe ihm «sehr gut», wie am Freitagabend aus einem Schreiben seines Leibarztes Sean Conley hervorging. Der Präsident werde unter anderem mit dem Medikament Remdesivir behandelt, er benötige keine Sauerstoffzufuhr, schrieb der Arzt. «Es läuft gut, denke ich! Ich danke euch allen. Liebe!!!!», twitterte Trump aus der Klinik. Die Infektion sorgt für Turbulenzen im ohnehin chaotischen Wahljahr. In einem Monat, am 3. November, stellen sich Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden zur Wahl. Trump musste jetzt Wahlkampfauftritte absagen, auch Veranstaltungen mit Mitgliedern der Trump-Familie sollen verschoben werden. Biden setzt seinen Wahlkampf dagegen fort. Für den 16. Oktober ist eigentlich die zweite Fernsehdebatte von Trump und Biden geplant. Wie lange Trump im Krankenhaus bleiben muss, ist allerdings unklar. Das Weiße Haus sprach von ein paar Tagen. Laut Robert-Koch-Institut ) wird Remdesivir über insgesamt fünf bis maximal zehn Tage verabreicht. Eine engmaschige Überwachung sei notwendig. Aus Trumps Umfeld werden inzwischen immer mehr Infektionen bekannt. In den Fokus gerät insbesondere eine Veranstaltung im Garten des Weißen Hauses vor einer Woche, als Trump die konservative Juristin Amy Coney Barrett als Kandidatin für den freien Posten am Obersten Gericht der USA vorstellte. Bei mindestens sechs der Anwesenden fielen seitdem Corona-Tests positiv aus. «Ich denke, es geht mir sehr gut», sagte Trump in einer kurzen Videobotschaft, die er im Weißen Haus aufgenommen hatte und die bei seiner Ankunft in der Klinik auf Twitter veröffentlicht wurde.