Roger Penrose, Reinhard Genzel und Andrea Ghez erhalten Physik-Nobelpreis 2020

Deutscher Physiker Genzel erhĂ€lt Nobelpreis Mit dem diesjĂ€hrigen Nobelpreis fĂŒr Physik werden die Forscher Reinhard Genzel, Andrea Ghez und...

Tagesspiegel vor 21 Stunden - Deutschland Focus Online Also reported by • sueddeutsche.de







Auszeichnung: Physik-Nobelpreis: Drei Forscher teilen sich Auszeichnung Drei Forscher teilen sich den Physik-Nobelpreis. Er geht zur HĂ€lfte an Roger Penrose, zur anderen an...

abendblatt.de vor 22 Stunden - Top Also reported by • stern.de