Verdacht der Steuerhinterziehung: Durchsuchungen beim DFB

Frankfurt/Main, 07.10.20: DFB: Verdacht der Steuerhinterziehung in besonders schweren FĂ€llen Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main durchsucht GeschĂ€ftsrĂ€ume des Deutschen Fußball-Bundes Auch Privatwohnungen von DFB-Verantwortlichen durchsucht, 200 Beamte an Maßnahmen beteiligt Durchsuchungen in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz Grund: Verdacht der Steuerhinterziehung bei Einnahmen aus Bandenwerbung von HeimlĂ€nderspielen 2014 und 2015 DFB sei Besteuerung in Höhe von etwa 4,7 Millionen Euro entgangen Namen der VerdĂ€chtigen nannte die Behörde nicht PrĂ€sident des DFB damals: Wolfgang Niersbach