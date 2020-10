Chemie-Nobelpreis an Genforscherinnen Charpentier und Doudna vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:44s - Ver├Âffentlicht: Stockholm/Berlin, 07.10.20: Es ist eine wahre Sensation: Erstmals haben sich ausschlie├člich Frauen einen Wissenschafts-Nobelpreis geteilt. Die Auszeichnung in dem Bereich Chemie ging dieses Jahr an die in Berlin arbeitende Franz├Âsin Emmanuelle Charpentier sowie an die Amerikanerin Jennifer Doudna. Sie entwickelten eine Genschere zur gezielten Erbgut-Ver├Ąnderung. Das Verfahren hat die molekularen Lebenswissenschaften revolutioniert. Das teilte die K├Âniglich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit. In Chemie gab es zuvor ├╝berhaupt erst f├╝nf Preistr├Ągerinnen. Charpentier zeigte sich nach der Verk├╝ndung in Berlin sichtlich erfreut. Die renommierteste Auszeichnung f├╝r Chemiker ist in diesem Jahr mit rund 950┬á000 Euro dotiert.