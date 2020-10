Hannover: Corona-Behelfsklinik im Ruhemodus vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:20s - Veröffentlicht: Hannover, 08.10.20: Das zu Beginn der Corona-Krise eingerichtete Behelfskrankenhaus auf dem MessegelĂ€nde von Hannover bleibt noch bis Ende des Jahres einsatzbereit. O-TON Stefanie Geisler, Sprecherin Gesundheitsministerium NS «Unser Gesundheitssystem hat gezeigt in Niedersachsen, dass die Krankenhausstrukturen so flexibel und professionell aufgestellt sind, dass wir bislang gut durch die Panemie gekommen sind.» - «Wir sehen halt in anderen Teilen Europas mit Blick auf Spanien oder Frankreich, wie schnell KrankenhauskapazitĂ€ten dem Ende zukommen können. Deswegen ist es wichtig hier diese Struktur zunĂ€chst aufrechtzuerhalten.» Die Region Hannover hatte Ende MĂ€rz den Auftrag zur Einrichtung der Behelfsklinik mit 485 Betten, medizinischen GerĂ€ten und SanitĂ€ranlagen gegeben. Sie kam bisher nicht zum Einsatz. Die KapazitĂ€ten in regulĂ€ren Kliniken auf dem Höhepunkt der Pandemie im FrĂŒhjahr reichten aus. Seit Anfang Juni ist sie im Ruhemodus, könnte aber innerhalb von vier Wochen an den Start gehen. Insgesamt wurde fĂŒr die Klinik eine FlĂ€che von 70 000 Quadratmetern freigerĂ€umt: Es gibt einen Aufnahmebereich, eine Halle mit Schleusen und Duschen fĂŒr das Personal, einen 40-000-Liter Sauerstofftank, eine Apotheke, eine Kantine und ParkplĂ€tze. Die Behelfsklinik ist fĂŒr Covid-19-Patienten gedacht, die nicht mehr zu Hause betreut werden können, aber keine Behandlung auf einer Intensivstation benötigen.



