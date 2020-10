Corona-Krise: Merkel appelliert an junge Leute vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:54s - Veröffentlicht: Berlin, 09.10.20: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen einen Appell vor allem an junge Leute gerichtet, sich an Regeln zu halten. O-TON Angela Merkel «Denken auch Sie einmal an das, was ihnen am wichtigsten ist. Ist es nicht die Gesundheit ihrer Familie auch der Großeltern. Ist es nicht auch in den nĂ€chsten Jahren gute Ausbildung und Arbeitschancen zu haben, die nunmal an einer starken Wirtschaft hĂ€ngen.» DIe Bundeskanzlerin machte deutlich, dass die Lage in Deutschland zurzeit ernst ist. O-TON «Jetzt sind eben die Tage und Wochen die entscheiden, wie Deutschland im Winter in dieser Pandemie dasteht.» Völlig pessimistisch ist Merkel allerdings nicht. O-TON «Wenn es eine gute Nachricht in diesen Tagen gibt, dann diese: Die Infektionszahlen steigen aber wir sind alles andere als ohnmĂ€chtig dagegen. Wir können etwas tun.»