Kritik an Beherbergungsverbot wird immer massiver vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:49s - Veröffentlicht: Die Kritik am Beherbergungsverbot wird immer lauter Zahlreiche Politiker fordern eine RĂŒcknahme der Regelung Leipzigs OberbĂŒrgermeister Burkhard Jung: Die Regelung sei «nicht durchdacht» «Die Hotspots entstehen ganz woanders.» Die meisten BundeslĂ€nder hatten das Beherbergungsverbot beschlossen SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach: «Keine Studie zeigt, dass das Reisen innerhalb Deutschlands ein Pandemietreiber ist.» Beherbergungsverbote werden am Mittwoch noch einmal beraten