Donald Trump: "Ich werde jeden in diesem Publikum küssen" vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Drei Wochen vor der Wahl steigt der US-Präsident wieder in den Wahlkampf-Ring. Bei einer Kundgebung in Florida fühlt sich Donald Trump "so stark", dass er Küsse verteilen könnte.