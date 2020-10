Welche Folgen hat Jens Spahns Corona-Infektion? vor 11 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:26s - Veröffentlicht: Jens Spahn ist als erstes Kabinettsmitglied positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Gesundheitsminister hatte zuvor an einer Sitzung des Bundeskabinetts teilgenommen.



