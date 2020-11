Sex On The Beach 2 Trailer - Down Under Deutsch German (2014) am 24.10.2020 < > Embed Quelle: FILM.TV - LĂ€nge: 01:50s - Veröffentlicht: Sex On The Beach 2 Trailer - Down Under (2014) Top Schauspieler: Simon Bird, James Buckley Originaltitel: The Inbetweeners 2 Produktion: Rosa Romero Produktionsland und Jahr: Großbritannien 2014 Kinostart: 30.10.2014 Alle Infos: https://www.film.tv/go/30752 ▶ Abonniere uns! Https://www.film.tv/go/530 Like uns auf Facebook: https://www.facebook.com/film.tv Folge uns auf Twitter: https://twitter.com/filmpunkttv1 Abonniere uns bei Instagram: https://www.instagram.com/film.tv Inhalt: Die Pussy Patrol kehrt zurĂŒck. Will, Jay, Simon und Neil sind dieses Mal in Australien unterwegs und wollen dort ordentlich Spaß haben. Doch stattdessen gerĂ€t ihr Trip völlig außer Kontrolle! Jay ist fĂŒr ein Auslandsjahr nach Down Under gegangen und hatte seinen Freunden erzĂ€hlt, dass Sydney die Sex-Metropole ĂŒberhaupt ist. Seine Kumpels wollen sich davon selbst ĂŒberzeugen und machen sich auf den Weg zu ihm. Vor Ort mĂŒssen sie jedoch feststellen, dass Jay es mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat. Er arbeitet nicht wie beschrieben als DJ, sondern als Klomann in einem Club.Trotzdem wollen die Vier heiße NĂ€chte erleben und reisen deshalb in das Backpacker-Mekka Byron Bay... Regie: Iain Morris, Damon Beesley



