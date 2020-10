Liam Payne & Dixie D’Amelio: Gemeinsamer Song? vor 59 Minuten < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Liam Payne hat einen neuen Song angekündigt, der schon am 30. Oktober erscheinen soll. Dabei handelt es sich um ein Weihnachtslied mit dem Titel „Naughty List“. Fans glauben, dass auch Dixie D’Amelio darauf zu hören sein wird.



