Oscarverleihung: "Und morgen die ganze Welt" als deutscher Kandidat vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:19s - Veröffentlicht: Für die Oscars 2021 hat es das Antifa-Drama "Und morgen die ganze Welt" von Julia von Heinz in die engere Auswahl geschafft. Am 5. Februar werden die Nominierungen bekanntgegeben.