Lockdown und durch - zweite Coronawelle in Europa vor 1 Stunde < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:15s - Veröffentlicht: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron griff zur Schocktherapie: Zweiter Lockdown für alles, was nicht lebensnotwendig ist, ausgenommen Arbeit, Arztbesuche und Kinderbetreuung. In Deutschland dasselbe, aber weniger streng. View on euronews