Tropensturm "Eta": Tausende Menschen in Mittelamerika warten auf Hilfe vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Das Tiefdruckgebiet "Eta" hat den 28. Tropensturm in diesem Jahr mit sich gebracht. Ein Rekord: seit 2005 hat es nicht mehr soviele Unwetter in der Karibik gegeben. Viele Menschen warten auf Hilfe.View on euronews



