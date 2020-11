The Day After: Zwischen Washington und Wilmington vor 9 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:24s - Veröffentlicht: Der President elect Joe Biden hat am Tag nach seinem Wahlsieg das Grab seines Sohnes und eine Messe besucht. Donald Trump ging wie am Vortag in Kentucky golfen und setzte mehrere Tweets ab.View on euronews



