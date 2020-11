MTV Europe Music Awards: Das sind die absoluten Abräumer vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:12s - Veröffentlicht: In diesem Jahr ist die Verleihung der MTV Europe Music Awards wegen Corona etwas anders als sonst gelaufen: Virtuell war die Devise. Eine Band war besonders erfolgreich.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen