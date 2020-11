Zwei Tote bei Geiselnahme - Polizei erschießt

Also reported by • Augsburger Allgemeine

Am Abend muss die Polizei zu einem häuslichen Streit am Tegernsee ausrücken. Ein Mann nimmt seine...

Also reported by • Augsburger Allgemeine

In Tegernsee nimmt ein Mann am Dienstagabend seine Lebensgefährtin als Geisel und fügt ihr...

Tatverdächtiger erschossen: Zwei Tote bei Geiselnahme Geiselnahme am Tegernsee in Oberbayern. Die Polizei will eine Frau retten, die in der Gewalt ihres...

stern.de vor 13 Stunden - Politik Also reported by • Berliner Morgenpost