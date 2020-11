Trump: Impfstoff soll in USA sehr schnell zugelassen werden vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:59s - Veröffentlicht: Washington, 14.11.20: Der von Pfizer und der deutschen Firma Biontech entwickelte Corona-Impfstoff soll nach den Worten des amtierenden PrĂ€sidenten Donald Trump bald in den USA zugelassen werden. O-TON «Es wird sehr sehr schnell zugelassen, hoffen wir.» Der Impfstoff soll nach seiner Zulassung sofort fĂŒr Risikogruppen und Menschen in SchlĂŒsselstellungen fĂŒr die Gesellschaft zur VerfĂŒgung stehen. O-TON «Indem wir den Impfstoff sofort an Risikogruppen verteilen, werden wir KrankenhausfĂ€lle und Tode drastisch reduzieren.» Die USA verzeichnen tĂ€glich neue Rekorde an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Freitag wurden mehr als 184 000 FĂ€lle registriert. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-UniversitĂ€t am Samstagmorgen hervor. Damit verzeichneten die USA die höchste Fallzahl fĂŒr Ansteckungen mit dem Virus binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Der neu gewĂ€hlte US-PrĂ€sident Joe Biden forderte deshalb dringende Sofortmaßnahmen der Regierung zur EindĂ€mmung der Pandemie.