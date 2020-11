Der Winter naht: Das bringt das neue "Animal Crossing"-Update vor 2 Stunden < > Embed Quelle: SWYRL - Länge: 02:00s - Veröffentlicht: Weil es Eskapismus in seiner niedlichsten Form bietet, ist "Animal Crossing - New Horizons" eines der erfolgreichsten Spieler dieser Tage. Nun kündigte Nintendo ein neues, kostenloses Update für den Winter an - und das bringt unter anderem ein Feature mit, das sich Fans seit Monaten wünschen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen