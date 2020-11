Corona-Schnelltests: FDA erlaubt Tests in den USA vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Die „Food and Drug Administration“, kurz FDA, hat in den USA nun die ersten Corona-Schnelltests erlaubt. Bald kann man sich in den US-Bundesstaaten Florida und Kalifornien Tests verschreiben lassen, die innerhalb von 30 Minuten ein Ergebnis liefern.



