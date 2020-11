Merkel: Impfstoff vielleicht im Dezember vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:03s - Veröffentlicht: Berlin, 20.11.20: Hoffnung auf eine schnelle Zulassung eines Corona-Impfstoffes: Davon gehen zumindest Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen aus. Die Bundeskanzlerin Ă€ußerte sich dazu am Donnerstagabend nach der Video-Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs. O-TON Angela Merkel, Bundeskanzlerin ·Man muss ja sagen, dass die Informationen der letzten Tage zu einem Impfstoff sehr zuversichtlich stimmen. Wir rechnen dann auch in Europa damit, dass die Zulassungen im Dezember oder sehr schnell nach der Jahreswende erfolgen könnten. Und dann mit dem Impfen beginnen.· Am Mittwoch hatten das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer mitgeteilt, dass die Wirksamkeit ihres Impfstoffs bei 95 Prozent - und damit noch höher als bis dahin bekannt - liege. Die EU-Staats- und Regierungschefs alarmiert allerdings die steigende Zahl von Menschen, die Impfstoffen misstrauen. EU-RatsprĂ€sident Charles Michel erklĂ€rte daher, die Menschen mĂŒssten besser ĂŒber den Wert von Impfungen aufgeklĂ€rt werden.



