Hollywood-Star Keanu Reeves sollte ursprĂŒnglich nur einen Gastauftritt in "Cyberpunk 2077" haben - nun ist er ein Kernelement. Und als Figur im Kopf des Helden quasi omniprĂ€sent.



