Trump begnadigt ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Washington, 26.11.20: US-Präsident Donald Trump hat seinen ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigt. Auf Twitter schrieb Trump: «Es ist mir eine große Ehre, bekannt zu geben, dass General Michael T. Flynn eine vollständige Begnadigung erhalten hat». Der pensionierte General war in die Russland-Affäre verstrickt - Es ging dort um mögliche Wahlbeeinflussung aus Russland. Er räumte im Zuge der Ermittlungen wegen möglicher russischer Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl 2016 ein, die Bundespolizei FBI belogen zu haben. Im Januar hatte Flynn beantragt, sein Geständnis zurückzuziehen, kurz bevor ein Urteil in seinem Verfahren erwartet wurde. Trump erwägt seit längerem die Begnadigung seines Vertrauten. Aus seiner Sicht ist Flynn von der Justiz und vom FBI unfair behandelt worden. Kritiker dürften in der Begnadigung Flynns einen weiteren Beweis für ihren Vorwurf sehen, dass Trump sein Amt nutzt, um Freunde und Partner vor der Strafverfolgung zu schützen.